Администратор магазина проиграл деньги клиентов в виртуальном казино

В Новокузнецке полицейские задержали администратора магазина автозапчастей, проигравшего в виртуальном казино более 200 тыс. рублей, которые были получены от клиентов.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, о пропаже крупной суммы заявил владелец магазина. Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен администратор торговой точки.

«На протяжении четырех месяцев злоумышленник заключал с клиентами магазина договоры на поставку автозапчастей и брал с них предоплату. Однако после получения денег он «забывал» оформить заказ должным образом и внести полученные средства в кассу», — говорится в сообщении.

Владелец магазина узнал об этом только после того, как клиенты, не получившие в установленные сроки нужные комплектующие, стали обращаться к нему с требованием выполнить условия договора или вернуть деньги.

В итоге полицейские задержали 24-летнего подозреваемого.

Жертвами его противозаконных действий стал 21 клиент магазина.

В общей сложности злоумышленник похитил у них более 200 тысяч. Эти деньги новокузнечанин, по его признанию страдающий игроманией, проиграл в виртуальном казино.

В надежде получить «джек-пот» и вернуть все свои долги он заключал все новые и новые фиктивные договоры с покупателями.

Парень стал фигурантом уголовного дела по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.