Около 3 тонн алкоголя подпольного розлива изъяли в Белове

Полицейские пресекли деятельность цеха по производству контрафактного алкоголя, который располагался в подвальном помещении двухэтажного коттеджа.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, спецоперацию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Беловского отдела полиции при поддержке бойцов Росгвардии.

Фальсификат отсюда поступал на реализацию как в частные дома — для продажи постоянным клиентам, так и в продуктовые магазины.

«Полицейские установили, что весь алкоголь производился из одной спиртосодержащей жидкости. Она была обнаружена в цехе в 20-литровых канистрах. Рецептура изготовления сводилась к смешиванию спиртового сырья с водой и красителями, после чего этот «коктейль» разливался по бутылкам. Работники цеха оклеивали их поддельными акцизными марками», — сообщает ведомство.

Полицейские уже установили личности организаторов подпольного цеха. Ими оказались трое местных жителей, которые также арендовали гаражные боксы, где нашли около 2,5 тыс. пустых бутылок емкостью 0,5 литра для водки, оклеенных этикетками и акцизными марками с признаками подделки, а также несколько десятков коробок с крышками-дозаторами.

В общей сложности с разных адресов оперативники изъяли около трех тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сейчас оперативники устанавливают место приобретения спиртового сырья, изучают рынок сбыта подпольного цеха и проводят мероприятия по изъятию уже проданного фальсификата.

Образцы изъятой продукции направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Кемеровской области, чтобы установить, насколько она опасна для жизни и здоровья потребителей. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полицейские настоятельно рекомендуют внимательно подходить к выбору места покупки алкоголя, визуально проверять его на предмет очевидных признаков подделки.

Проверить подлинность алкоголя можно при помощи мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко», разработанного Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

«Обо всех случаях незаконной торговли алкоголем и спиртосодержащей продукцией сообщайте в полицию», — добавили в ведомстве.