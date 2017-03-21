Полицейские не дали распространить в Кемерове 250 граммов «синтетики»

В Кемерове полицейские изъяли у наркокурьера подготовленную к реализации партию «синтетики» и еще 210 граммов «соли» и «спайса» из его квартиры.

Как сообщает пресс-служба областного главка ведомства, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков городского управления МВД получили оперативную информацию, что 25-летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков на территории города.

«В салоне автомобиля злоумышленника полицейские обнаружили подготовленные к продаже свертки с синтетическим наркотиком общей массой 40 граммов», — отметили в ГУ МВД.

Как установили силовики, подозреваемый приобретал партии запрещенного зелья в специализированных интернет-магазинах за пределами региона, а после делал так называемые «закладки» в разных районах областного центра.

"В ходе обыска в квартире задержанного полицейские изъяли ещё 210 граммов наркотического вещества. По заключению экспертизы, это были синтетические наркотики «соль» и «спайс», — добавили в ведомстве.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия он заключен под стражу.