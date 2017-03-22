В Новокузнецке осудили налетчика, вынесшего ювелирные украшения из комиссионки

Центральный районный суд Новокузнецка вынес обвинительный приговор 26-летнему местному жителю за налет на комиссионный магазин.

Ему инкриминировалось совершение грабежа в ноябре прошлого года, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Натянув на лицо лыжную шлем-шапку, мужчина ворвался в комиссионку, где в это время находились трое сотрудников.

С криком «Всем лежать!» неизвестный подбежал к стеллажу с ювелирными украшениями, разбил витрину несколькими ударами кулака, сложил в принесенный с собой пакет планшетки с золотыми изделиями и скрылся.

«После этого один из работников торговой точки нажал тревожную кнопку. Налетчик похитил 28 наименований ювелирных украшений на сумму более 130 тыс. рублей. Момент совершения преступления запечатлели камеры видеонаблюдения», — отметили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Похищенные украшения он продал за 75 тыс. рублей одному из дальнобойщиков, которого встретил на местном рынке.

Полицейские нашли у него шапку, в которой налетчик совершил преступление.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела. После сбора доказательственной базы следователем было предъявлено подозреваемому обвинение.

«Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал фигуранта виновным и назначил ему в качестве наказания один год и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнили в ГУ МВД.