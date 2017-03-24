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Водитель легковушки нарушил правила и врезался в грузовой поезд в Кузбассе

Опубликовано , 139 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © riarealty.ru

Нарушивший правила дорожного движения водитель автомобиля стал виновником ДТП на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Мыски – Томусинская.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла в четверг, 23 марта, в 17:40.

«Водитель легкового автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с проходящим грузовым поездом, следовавшим из Междуреченска в Белово. При этом световая и звуковая сигнализация находится в исправном состоянии», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, на движение других поездов ДТП не повлияло, инфраструктура тоже не повреждена.

В 18:00 состав уже продолжил движение, прибыв на станцию назначения по графику.

Как напоминают железнодорожники, главной причиной ДТП на переездах являются грубейшие нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта. «РЖД» призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

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Нарушивший правила дорожного движения водитель автомобиля стал виновником ДТП на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Мыски – Томусинская.

 

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