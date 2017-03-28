Кемеровские приставы арестовали за долги продуктовый магазин

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В Кемерове судебные приставы арестовали магазин, владелец которого задолжал областному подразделению Росимущества почти полмиллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба кузбасского управления ФССП, должник — индивидуальный предприниматель — осуществлял деятельность по розничной торговле пищевыми продуктами.
«Гражданин задолжал Комитету по управлению государственным имуществом Кемеровской области почти полмиллиона рублей. Судебный пристав-исполнитель направив запросы в учетно-регистрирующие органы, установил, что мужчина имеет в собственности продуктовый магазин», — уточнили в ведомстве.
На днях судебные приставы отдела по общественно важным исполнительным производствам выехали по адресу этой собственности должника.
Сотрудники ведомства составили акт описи и ареста имущества — магазина общей площадью 137 «квадратов». Торговую площадь оставили на ответственное хранение задолжавшему предпринимателю.
Приставы предупредили его об уголовной ответственности по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, либо подлежащего конфискации».
В Кемерове судебные приставы арестовали магазин, владелец которого задолжал областному подразделению Росимущества почти полмиллиона рублей.