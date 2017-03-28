Газеты и интернет
Радио
2°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Кемеровские приставы арестовали за долги продуктовый магазин

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © szaopressa.s3.amazonaws.com

В Кемерове судебные приставы арестовали магазин, владелец которого задолжал областному подразделению Росимущества почти полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба кузбасского управления ФССП, должник — индивидуальный предприниматель — осуществлял деятельность по розничной торговле пищевыми продуктами.

«Гражданин задолжал Комитету по управлению государственным имуществом Кемеровской области почти полмиллиона рублей. Судебный пристав-исполнитель направив запросы в учетно-регистрирующие органы, установил, что мужчина имеет в собственности продуктовый магазин», — уточнили в ведомстве.

На днях судебные приставы отдела по общественно важным исполнительным производствам выехали по адресу этой собственности должника.

Сотрудники ведомства составили акт описи и ареста имущества — магазина общей площадью 137 «квадратов». Торговую площадь оставили на ответственное хранение задолжавшему предпринимателю.

Приставы предупредили его об уголовной ответственности по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, либо подлежащего конфискации».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/88790.html

https://szaopressa.s3.amazonaws.com/uploads/2016/10/magazin-777x437.jpg

В Кемерове судебные приставы арестовали магазин, владелец которого задолжал областному подразделению Росимущества почти полмиллиона рублей.

 

Яндекс.Новости

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

Полиция разыскивает в Новокузнецке наркоторговца

mnogo.media
mnogo.media

Кузбассовец похитил на рынке 18 банок кофе

sport-express.ru
sport-express.ru

Сергей Зиновьев: «„Кузня“ не находит поводов для исключения из КХЛ»

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчанин получил шесть суток ареста за фотоколлаж со свастикой

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчане нашли людей, вовлекающих в игру «Синий кит»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове пропал молодой видеоблогер

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить