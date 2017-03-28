Газеты и интернет
Радио
2°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Росгвардия задержала в Киселевске подозреваемого в хищении 18 банок кофе

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © static1.squarespace.com

В Киселевске сотрудники Росгвардии задержали на местном рынке мужчину, который месяц назад там же похитил 18 банок кофе.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области.

Экипажу Киселевского филиала вневедомственной охраны поступил сигнал с одного из городских крытых рынков.

«Прибыв на адрес, стражи порядка выяснили, что продавец торговой точки заметила мужчину, который в феврале этого года похитил с прилавка 18 банок кофе общей стоимостью более 3,5 тыс. рублей. Установив приметы подозреваемого, стражи порядка приступили к оперативно-поисковым мероприятиям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение получаса мужчину задержали на том же рынке. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель Киселевска, который находился в розыске за совершение февральской кражи.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/88809.html

https://static1.squarespace.com/static/54c01147e4b094aa1b5aa5e4/t/5567f2f5e4b05a8be09e0b12/1432875783260/

В Киселевске сотрудники Росгвардии задержали на местном рынке мужчину, который месяц назад там же похитил 18 банок кофе.

 

Яндекс.Новости

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

Полиция разыскивает в Новокузнецке наркоторговца

mnogo.media
mnogo.media

Кузбассовец похитил на рынке 18 банок кофе

sport-express.ru
sport-express.ru

Сергей Зиновьев: «„Кузня“ не находит поводов для исключения из КХЛ»

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчанин получил шесть суток ареста за фотоколлаж со свастикой

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчане нашли людей, вовлекающих в игру «Синий кит»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове пропал молодой видеоблогер

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить