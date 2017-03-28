Росгвардия задержала в Киселевске подозреваемого в хищении 18 банок кофе

В Киселевске сотрудники Росгвардии задержали на местном рынке мужчину, который месяц назад там же похитил 18 банок кофе.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области.

Экипажу Киселевского филиала вневедомственной охраны поступил сигнал с одного из городских крытых рынков.

«Прибыв на адрес, стражи порядка выяснили, что продавец торговой точки заметила мужчину, который в феврале этого года похитил с прилавка 18 банок кофе общей стоимостью более 3,5 тыс. рублей. Установив приметы подозреваемого, стражи порядка приступили к оперативно-поисковым мероприятиям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение получаса мужчину задержали на том же рынке. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель Киселевска, который находился в розыске за совершение февральской кражи.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции.