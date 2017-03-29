Драгдилер устраивал своим клиентам квесты по всему Кемерову

Кемеровские полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в организации наркотического квеста.

Проверяя оперативную информацию, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции задержали злоумышленника с поличным, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Как выяснили правоохранители, наркотики он распространял бесконтактным способом. Так называемые «закладки» драгдилер делал во дворах многоэтажек и в подъездах многоквартирных домов по всему городу.

Чтобы получить дозу героина, клиентам наркоторговца необходимо было пройти специальный квест по поиску свертка. Маршрут движения они получали в сообщениях от сбытчиков.

Полицейские установили порядка 30 мест, где задержанный прятал предназначенный для продажи наркотик.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».