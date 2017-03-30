Пьяный житель Яшкино погиб под пассажирским поездом

Кузбасская транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели 49-летнего жителя поселка Яшкино на одноимённой станции.

Как выяснили сотрудники Кузбасского ЛУ МВД, происшествие случилось на днях около 20:00.

«Машинист пассажирского поезда «Иркутск-Кисловодск» применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека, однако в сложившейся ситуации это было совершенно невозможно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате был смертельно травмирован мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Устанавливая обстоятельства происшествия, транспортные полицейские выяснили, что расстояние между поездом и пострадавшим в момент его появления на рельсах составляло около 30 метров.

«Пешеход, вероятнее всего, был дезориентирован из-за приёма алкоголя, поэтому вышел по тропинке на рельсы, не принимая во внимание возможную опасность», — отметили в транспортной полиции.

Как уточнили в ведомстве, железнодорожное полотно огорожено забором, в котором имеется проход для прямого пересечения путей.

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводят наиболее полное расследование обстоятельств происшествия.