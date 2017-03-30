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Кемеровскому парикмахеру не дали поснимать свои мастер-классы

Опубликовано , 181 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © vnd12.ru

В Кемерове вынесен приговор 36-летнему парикмахеру, который с помощью встроенной в наручные часы видеокамеры собирался фиксировать ход стрижек и окрашивания волос своих клиентов.

Однако, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Покушение на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Мужчина купил на одном из сайтов наручные часы со встроенным в их корпус видеорегистратором, но свободный оборот таких устройств на территории России запрещен.

«Как пояснил осужденный, это устройство он хотел использовать в профессиональной сфере, работая парикмахером фиксировать ход стрижек и окрашивания волос своих клиентов. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном», — сообщили в прокуратуре.

Как в свою очередь сообщает областное следственное управление СК РФ, инцидент произошел в конце 2014 года, однако силовики узнали о нем только этой зимой.

Примечательно, что устройство он так и не получил — его изъяли при проведении таможенного досмотра почтовых отправлений.

«Информация о получателе устройства, предназначенного для негласного наблюдения, поступила в следственные органы только зимой 2016 года. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал полностью», — отметили в СУ СК.

В итоге суд назначил ему наказание в виде полугода ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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В Кемерове вынесен приговор 36-летнему парикмахеру, который с помощью встроенной в наручные часы видеокамеры собирался фиксировать ход стрижек и окрашивания волос своих клиентов.

 

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