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Сотрудника ГУФСИН задержали при попытке пронести «гашиш» в колонию

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © kompromat1.info

Управление собственной безопасности ГУФСИН по Кемеровской области задержал младшего инспектора ИК-41, который пытался пронести наркотики на территорию колонии.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«В ходе досмотра 25-летнего сержанта внутренней службы было обнаружено 16 спрессованных фрагментов вещества серо-зеленого цвета с характерным запахом наркотического вещества», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — «гашиш» весом около 50 грамм.

По словам задержанного сотрудника учреждения, запрещенную посылку он должен был передать одному из осужденных.

Назначена служебная проверка. Собранные материалы по данному происшествию передадут в следственные органы для принятия процессуального решения. Младший инспектор отдела безопасности отстранен от выполнения служебных обязанностей.

«В ближайшее время он будет уволен из органов уголовно-исполнительной системы. Руководство ГУФСИН по Кемеровской области подчеркивает, что борьба с сотрудниками, предающими интересы службы, совершающими порочащие поступки, является одним из приоритетных направлений деятельности», — отметили в ведомстве.

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Управление собственной безопасности ГУФСИН по Кемеровской области задержал младшего инспектора ИК-41, который пытался пронести наркотики на территорию колонии.

 

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