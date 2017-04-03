Кузбасский участковый поймал скрывавшихся в тайге серийных дачных воров

В Новокузнецком районе участковый уполномоченный полиции Иван Рябов задержал серийных дачных воров, которые пытались на лыжах скрыться в тайге.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, участковому поступила информация о том, что в садовом обществе недалеко от поселка Асман появились посторонние.

Один из садоводов приехал проверить свою дачу и обнаружил, что окна разбиты, а из дома пропали ценные вещи. Также он рассказал, что заметил двух незнакомых мужчин, которые бродят по участкам.

«Полицейский прибыл в садовое общество для проверки. Заявитель показал ему свою взломанную дачу. Участковый заметил, что следы от лыж на снегу, которые были у дома потерпевшего, также ведут и к другим жилищам. Страж порядка выяснил, что в садовом обществе были взломаны семь строений», — рассказали в главке.

Участковый установил, что подозреваемые в серии краж проживали в одном из вскрытых ими дачных домов, однако там их уже не было, а от жилища в сторону тайги шли лыжные следы.

По ним полицейский вместе с заявителем на снегоходе выследили и задержали злоумышленников. Подозреваемыми оказались двое ранее судимых жителей Новокузнецка и поселка Кузедеево.

«Когда подельники узнали, что их разыскивают полицейские, бросились в бега и поселились в таежном поселке в одной из дач. Здесь же они промышляли кражами из домов садоводов: разбивали окна или взламывали двери, проникали внутрь и похищали ценные вещи», — пояснили в ГУ МВД.

Полицейские установили причастность задержанных к совершению как минимум семи преступлений на сумму более 100 тыс. рублей. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.