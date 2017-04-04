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В Новокузнецке «патимейкера» посадили за покушение на сбыт наркотиков

Опубликовано , 154 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © sputnik.kg

Директор фирмы по организации праздников из Новокузнецка осуждён за покушение на сбыт 3,5 килограммов синтетических наркотиков.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, 44-летнего главу фирмы с подельниками поймали осенью 2015 года.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области провели в Новокузнецке спецоперацию по задержанию преступной группы, специализировавшейся на торговле синтетическими наркотиками. В неё входили двое мужчин и женщина. Их поимка стала результатом оперативной разработки», — сообщили в ведомстве.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела, а в ходе следствия было установлено, что организовал преступный бизнес директор местной компании по проведению праздников.

Как выяснили полицейские, именно он приобретал оптовые партии синтетического зелья, которые впоследствии фасовали на дозы и сбывались бесконтактным способом через сеть так называемых «закладок».

«В ходе обысков в жилищах драгдилеров, а также в гараже, принадлежащем организатору группы, были обнаружены более 1 кг так называемой «соли», свыше 2 кг «спайса», а также около 0,5 кг «реагента», используемого при изготовлении курительных миксов. Также было изъято почти 3,2 тыс. разовых доз «спайса», подготовленных к продаже. В обще сложности из незаконного оборота было изъято более 3,5 кг наркотических средств синтетического происхождения», — уточнили в ГУ МВД.

После сбора доказательственной базы уголовное дело в отношении лидера группы наркоторговцев было направлено в суд, который признал драгдилера виновным в совершении инкриминируемых преступлений.

Суд приговорил его к 6,5 годам в колонии строгого режима и обязал выплатить 100 тыс. рублей штрафа.

Уголовное дело в отношении еще двоих наркосбытчиков было выделено в отдельное производство и настоящее время рассматривается в суде.

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Директор фирмы по организации праздников из Новокузнецка осуждён за покушение на сбыт 3,5 килограммов синтетических наркотиков.

 

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