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С начала года в Кузбассе выявили 19 случаев «чёрных» лесозаготовок

Опубликовано , 178 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © infpol.ru

Продолжается борьба с «чёрными лесорубами»: лесные инспекторы выявили 19 случаев незаконной заготовки древесины с начала года.

Как сообщил начальник областного департамента лесного комплекса Геннадий Липатов, государственные лесные инспекторы провели 336 рейдов.

Объём незаконной заготовки древесины превысил 289 кубометра, ущерб составил почти 2,5 млн рублей.

По всем случаям материалы переданы в правоохранительные органы для проведения следственных действий и привлечения виновных к ответственности.

В этом году в отношении «чёрных лесорубов» возбуждено 11 уголовных дел, в том числе пятерых пойманных с поличным привлекли к уголовной ответственности.

По итогам 2016 года было возбуждено 128 уголовных дел, 37 привлечены к уголовной ответственности.

К примеру, в конце марта по решению Тисульского районного суда за незаконную рубку леса привлечён к уголовной ответственности житель посёлка Тисуль. Нарушителя задержали в ходе рейда сотрудники межведомственной оперативной мобильной группы в январе 2016 года. Его поймали с поличным возле посёлка Новоивановка.

До приезда оперативной группы лесоруб успел заготовить в Тисульском участковом лесничестве более 88 кубометров березовой древесины, чем нанёс лесу особо крупный ущерб в размере 261 тыс. рублей.

«Нарушитель признал свою вину и добровольно возместил ущерб. В ходе судебного разбирательства суд принял во внимание также тот факт, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности и имеет двух несовершеннолетних детей на иждивении», — уточнили в обладминистрации.

За незаконную рубку лесных насаждений суд назначил ему три года условного лишения свободы и запретил в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с заготовкой древесины. Три бензопилы и автомобиль КРАЗ-260, принадлежавшие нарушителю, по решению суда конфисковали и изъяли в доход государства.

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Продолжается борьба с «чёрными лесорубами»: лесные инспекторы выявили 19 случаев незаконной заготовки древесины с начала года.

 

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