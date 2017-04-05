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Парень в Ленинске-Кузнецком отделался гематомой после встречи с поездом на мосту

Опубликовано , 92 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © novosibtoday.ru

Молодой житель Ленинска-Кузнецкого выжил после того, как оказался на узком железнодорожном мосту во время прохождения поезда.

Он получил серьёзный удар в спину и гематому, сообщила пресс-служба Кузбасского линейного управления МВД России.

«Сотрудники транспортной полиции расследовали травмирование 25-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который нарушил правила поведения на железной дороге и прогуливался в неположенных местах. Молодой человек чудом выжил на мосту после прохождения поезда и отделался лёгким испугом и гематомой после встречи с локомотивом», — сказали в ведомстве.

Молодой человек шёл по городскому железнодорожному мосту, который не предназначен для пеших прогулок. Более того, шагал прямо по колее, наклонив голову, и под звуки музыки из наушников мобильного телефона считал шпалы. Когда из-за поворота навстречу пешеходу вывернул локомотив, тот его не заметил.

«Машинист сразу же начал подавать звуковые сигналы, которые, к счастью, дошли до слуха меломана. Он увидел поезд, вышел из колеи, повернулся к поезду спиной и прижался к опоре железнодорожного моста, уступая путь. Когда машина проходила мимо, молодой человек почувствовал ощутимый удар в области плеча и спины, как будто кто-то толкнул его напоследок. Вероятнее всего, удар был нанесён ручкой поручня», — рассказали в транспортной полиции.

Как выяснили сотрудники ведомства, пострадавший не придал происшествию особого значения и пошёл развлекаться с друзьями. Однако через несколько часов, когда боль в области лопатки усилилась, он обратился за помощью в травмпункт городской больницы. Медики диагностировали у него обширную гематому мягких тканей лопаточной области и прописали лечение.

Транспортные полицейские опросили пострадавшего и подробно разъяснили ему правила поведения на железной дороге. «Подобные происшествия в большинстве случаев заканчиваются очень серьёзными травмами и летальным исходом», — добавили в Кузбасском ЛУ МВД.

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Молодой житель Ленинска-Кузнецкого выжил после того, как оказался на узком железнодорожном мосту во время прохождения поезда.

 

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