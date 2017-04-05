Авиарейс из Таиланда в Кемерово задержали по технической причине

Самолёт авиакомпании «Азур Эйр», летевший сегодня ночью в Кемерово, из-за технической неисправности вернулся в аэропорт Утапао в Таиланде.

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, воздушное судно Боинг 757-200 авиакомпании «Азур Эйр», осуществлявшее авиарейс из аэропорта Утапао (Таиланд) в Кемерово через час после взлёта вынуждено было вернуться в аэропорт вылета по причине срабатывания датчика технической неисправности правого двигателя», — говорится в сообщении.

Самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту Утапао, на борту находились семь членов экипажа и 167 пассажиров.

По данным ведомства, в настоящее время ожидается посадка пассажиров на прибывший резервный борт для их отправки к месту назначения.

Транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.