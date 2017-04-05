Прокопьевский коллекционер пойдёт по суд за покупку госнаграды

Занимающийся коллекционированием антикварных вещей житель Прокопьевска стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении государственной награды.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина разместил в местной газете объявление о скупке значков, монет и наград. Ему позвонила женщина и предложила приобрести медаль «За отвагу», которую она похитила у своего знакомого, получившего ее при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

«Обвиняемый незаконно приобрёл у неё данную медаль, которая согласно Указа президента России „О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации“ является государственной наградой», — сообщили в ведомстве.

Прокурор города утвердил обвинительный акт по статье 324 УК РФ («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»), дело направлено в суд.

«В отношении женщины сбывшей государственную награду, так же направлено в суд уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и ст. 324 УК РФ», — добавили в ведомстве.