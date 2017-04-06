Газеты и интернет
Радио
-2°C, пасмурно
Войти на сайт

Вора в Кемерове выдало пристрастие к музыкальным видеоселфи

Опубликовано , 93 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © bubr.ru

Сотрудники кузбасской транспортной полиции задержали подозреваемого в краже кемеровчанина: оперативникам удалось запеленговать его телефон благодаря пристрастию к музыке и видеоселфи.

Как сообщила пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД, пострадавшего наряд сотрудников транспортной полиции обнаружил на привокзальной площади Кемерова.

«Молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения спал на лавочке и без постороннего вмешательства мог замёрзнуть на открытом воздухе. Когда его доставили в дежурную комнату полиции, он пришёл в себя и сообщил, что у него пропали банковские карты и дорогой мобильный телефон», — сказали в ведомстве.

Потерпевший рассказал оперативникам, что сам пригласил незнакомого мужчину составить ему компанию в распитии спиртных напитков.

В присутствии нового знакомого он обналичил банковскую карту, затем купил алкоголь, остальные события совершенно стёрлись из памяти потерпевшего.

По словам следователя Кузбасского ЛУ МВД России Надежды Кемеровой, оперативным сотрудникам удалось вычислить подозреваемого. В определённой степени им помогло увлечение вора музыкой.

Как было установлено в ходе расследования, 40-летний кемеровчанин цыганской народности находился на вокзале с женой двумя детьми. Получив неожиданное приглашение выпить, он отправил родственников домой, а сам остался с потерпевшим.

После изрядной порции спиртного его товарищ заснул, он вытащил у него из кармана банковские карты и телефон и отправился домой. По дороге он без труда обналичил в банкомате две с половиной тысячи рублей, поскольку запомнил пин-код банковской карты потерпевшего.

Дома мужчина попытался воспользоваться чужим мобильным телефоном, однако не смог его разблокировать и стал записывал на видеокамеру телефона песни в собственном исполнении.

«Оперативные сотрудники запеленговали девайс, и навестили подозреваемого. Он сразу же дал признательные показания, вернул мобильный телефон и возместил причинённый ущерб. В настоящее время уголовное дело по факту кражи расследовано и передано в суд», — добавили в ведомстве.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/89018.html

http://bubr.ru/userfiles/picoriginal/img-20140606094617-945.jpg

Сотрудники кузбасской транспортной полиции задержали подозреваемого в краже кемеровчанина: оперативникам удалось запеленговать его телефон благодаря пристрастию к музыке и видеоселфи.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Специалисты Кузбасса спасли хищную птицу

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кемерове прочитают отрывки из произведения Энди Уорхола

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове подъездный дебошир от злости ударил полицейского

biz.a42.ru
biz.a42.ru

Чего не хватает в Кемерове: аквапарк, джаз и музеи

ФедералПресс
ФедералПресс

В Новокузнецке юная мать убила ребенка во сне

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Выяснилось, сколько кузбассовцев получат отсрочку армии

Происшествия

Апрель 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить