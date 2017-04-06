Полиция ищет пропавшего два дня назад 19-летнего кемеровчанина

Кемеровская полиция разыскивает без вести пропавшего Никиту Китова, который 4 апреля ушёл из дома и не вернулся.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, он родился 10 декабря 1997 года.

Днём 4 апреля он ушёл из дома на проспекте Октябрьском, и до сих пор его местонахождение не установлено.

«На вид около 20 лет, рост 175-180 см, телосложение ближе к худощавому, волос тёмно-русый, стрижка короткая, имеется чёлка большая, глаза зелёные», — сообщили в полиции.

В день исчезновения на парне была чёрная удлинённая болоньевая куртка, тёмно-синие кроссовки 42,5 размера, серая вязаная шапка, синие брюки, белая футболка с длинным рукавом, чёрный кардиган с длинным рукавом, размер одежды — 48-50. При себе у него был рюкзак из чёрной джинсы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Никиты Китова, просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8 (3842) 31-84-00, 39-07-15, 39-07-11 или 02.

Известно, что в поисках 19-летнего парня также участвуют общественники. Ориентировку в соцсетях разместили и представители поискового отряда «Лиза Алерт».