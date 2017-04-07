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В Кемерове должница легла под колёса изымаемой приставами иномарки

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © flashnord.com

Женщина легла под колёса машины, надеясь своими действиями избежать его ареста и изъятия за долги по кредиту.

Как сообщила пресс-служба областного управления ФССП, с должницей разбирались приставы по Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам.

Женщина задолжала банку по кредитным платежам 120 тысяч рублей. Приставам стало известно, что у нее есть машина, вместе с которой она переехала к супругу в Кемерово. Мариинские приставы наложили арест на автомобиль и попросили помощи у коллег из областного центра.

Кемеровские судебные приставы выехали вместе с представителем банка для совершения исполнительных действий. Автомобиль обнаружили на парковке жилого дома.

«В момент составления акта описи и ареста иномарки, должница легла под автомобиль, всячески препятствуя изъятию транспортного средства», — отметили в управлении.

Однако, как пояснили в ведомстве, поведение должницы привело к тому, что на неё составили административный протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица ФССП.

Иномарку всё-таки изъяли и передали представителю взыскателя. А должнице теперь грозит дополнительное наказание в виде административного штрафа.

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Женщина легла под колёса машины, надеясь своими действиями избежать его ареста и изъятия за долги по кредиту.

 

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