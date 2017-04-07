Жителя Яи поймали при попытке переброса 11 мобильников в колонию

Сотрудники ИК-37 в посёлке Яя задержали 25-летнего местного жителя при попытке перебросить партию сотовых телефонов на территорию колонии.

Об инциденте сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.

«При досмотре задержанного гражданина было обнаружено три перемотанных скотчем свёртка, в которых находилось 11 мобильных телефонов различных моделей с установленными SIM-картами», — уточнили в ведомстве.

По словам злоумышленника, с просьбой совершить переброс к нему в том же посёлке обратился незнакомый молодой человек, пообещав за это 500 рублей.

В отношении задержанного курьера составлен протокол об административном правонарушении. Материалы передали мировому судье.

Как пояснили в ГУФСИН, в соответствии с санкциями данной статьи максимальное наказание составляет наложение штрафа в пять тысяч рублей.