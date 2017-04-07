Мариинец угрожал застрелить соседку из-за громкой музыки

В Мариинске будут судить 33-летнего местного жителя, угрожавшего застрелить соседку из-за громкой музыки.

Мужчина обвиняется по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, около 23:00 в полицию поступил сигнал о конфликте между соседями, произошедшем в подъезде многоквартирного дома. Прибывший на место наряд полиции выяснил, что ссора произошла из-за громкой музыки, которую в ночное время слушала 30-летняя горожанка.

«Вместе с родственницами она употребляла спиртные напитки и мешала отдыхать жильцам квартиры, расположенной этажом выше. Хозяйка данного жилища постучалась к «шумной» соседке, чтобы попросить её выключить музыку, однако та, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнять её просьбу», — выяснили в полиции.

Соседки стали ругаться в подъезде. Услышав крики, вниз спустился зять возмущенной женщины, достал из-за пазухи пистолет, произвёл три выстрела в сторону и, направив оружие на нетрезвую горожанку, пригрозил, что если она немедленно не отключит магнитофон, он застрелит её.

Испугавшись, потерпевшая убежала в свою квартиру, выключила музыку и позвонила в полицию.

В подъезде жилого дома, где произошёл конфликт, стражи порядка обнаружили три металлических шарика. Кроме этого, в жилище подозреваемого был изъят пневматический пистолет, при помощи которого он угрожал соседке убийством.

Мужчина полностью признал свою вину в содеянном и стал фигурантом уголовного дела, которое направлено на рассмотрение в Мариинский районный суд. «Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания два года лишения свободы», — добавили в полиции.