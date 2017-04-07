Новокузнечанка умудрилась продать Mercedes по фотографии

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Центральный районный суд Новокузнецка осудил 37-летнюю мошенницу, «продавшую» иномарку с фотографии за 31,5 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в мае 2016 года злоумышленница обманным путём похитила деньги у иностранного мигранта, трудоустроенного в Новокузнецке дворником.
Ранее судимая за кражи новокузнечанка помогала гражданину Кыргызской республики подметать дворовую территорию и предложила купить у неё Mercedes.
Аферистка заявила, что автомобиль достался ей в наследство от родственника, и для убедительности продемонстрировала фотографию, где она изображена на фоне красной иномарки.
«Потерпевший согласился на сделку, и они заключили устный договор. На протяжении нескольких недель мужчина отдавал мошеннице различные суммы денег. Каждый раз он требовал, чтобы «продавец» передала ему документы и ключи от транспортного средства, однако злоумышленница выдумывала разные причины, чтобы не делать этого», — рассказали в ведомстве.
Через два месяца иностранец обратился за помощью в полицию, в результате злоумышленницу задержали. Она стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.
В ходе следствия выяснилось, что на самом деле жительница Новокузнецка не имела возможности продать Mercedes, поскольку не являлась его собственником.
Оказалось, что 13 лет назад в одном из городских дворов отец сфотографировал её на фоне чужой машины.
В итоге суд признал мошенницу виновной и приговорил её к двум годам лишения свободы условно. Кроме этого, осуждённая обязана в полном объёме возместить потерпевшему причинённый ущерб.
Центральный районный суд Новокузнецка осудил 37-летнюю мошенницу, «продавшую» иномарку с фотографии за 31,5 тыс. рублей.