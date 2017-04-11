ГИБДД ищет в Кемерове свидетелей ДТП с пострадавшим пешеходом

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Кемеровская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев «неочевидного» ночного дорожно-транспортного происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба городской ГИБДД.
ДТП с участием пешехода произошло сегодня, 11 апреля, около 1:30 на трассе Р-255 «Сибирь» (Новосибирск-Кемерово-Иркутск) в районе станции Латыши.
Как пояснили в ведомстве, после наезда на мужчину, который сейчас с травмой ноги находится в больнице, водитель скрылся с места происшествия.
«Для установления личности водителя, совершившего наезд на пешехода, кемеровская Госавтоинспекция просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП», — отметили в дорожной полиции.
Информацию об аварии можно сообщить по телефону дежурной части отдела ГИБДД города Кемерово 52-29-65 или «02».
Кемеровская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев «неочевидного» ночного дорожно-транспортного происшествия.