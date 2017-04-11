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Конфликт из-за долга в поселке Ягуновский закончился убийством

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © news-front.info

Следователи и полицейские разбираются в обстоятельствах вооруженного конфликта из-за денежного долга, в результате которого погиб мужчина, еще один ранен в плечо.

Как сообщила во вторник пресс-служба областного следственного управления СК РФ, 18-летний подозреваемый скрывается от правоохранителей.

Инцидент произошел накануне вечером в поселке Ягуновский (микрорайон Кемерова). Двое мужчин подъехали на автомобиле к дому местного жителя, где между ними и хозяином возник спор.

«Видя агрессивный настрой мужчин, 18-летний сын хозяина вышел из дома к отцу, после чего произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета, в одного из приехавших. Компания быстро села в автомобиль, который направила в сторону молодого человека. Он оказался на капоте и произвел еще один выстрел в лобовое стекло, после чего они уехали», — сообщили в ведомстве.

Как выяснили следователи, позже получивший ранение в плечо вернулся к тому дому для дальнейшего разбирательства, взяв с собой другого знакомого (28-летний мужчина также конфликтовал с хозяином дома). Когда они подъехали, снова началась ссора.

Сын хозяина дома в ходе разбирательства выстрелил в голову 28-летнему мужчине (предположительно, из охотничьего ружья). Ему вызвали «скорую помощь», однако спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи и полицейские в настоящее время работают на месте преступления.

«Устанавливается местонахождение 18-летнего подозреваемого, с места преступления он скрылся. Выясняется причина конфликта, собирается характеризующий материал на потерпевшего и подозреваемого. Следствием будет дана юридическая оценка действиям всех участников преступления», — добавили в СУСК.

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Следователи и полицейские разбираются в обстоятельствах вооруженного конфликта из-за денежного долга, в результате которого погиб мужчина, еще один ранен в плечо.

 

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