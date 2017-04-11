Кемеровчанин похитил 50 гаджетов из ремонтной мастерской

Полицейские задержали в Кемерове мужчину, похитившего 50 единиц электроники из местной ремонтной мастерской, расположенной в торговом центре.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, о происшествии заявил 19-летний индивидуальный предприниматель.

«Он владеет павильоном, в котором ремонтирует гаджеты. Около 14:00 потерпевший пришел на работу и обнаружил, что входная дверь выбита, а из помещения похищены порядка 50 единиц электроники и бытовой техники на сумму около 70 тыс. рублей», — сообщили в ведомстве.

По горячим следам оперуполномоченные уголовного розыска местной полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 34-летний местный житель, который на допросе у следователя дал признательные показания.

«По его словам, он зашёл в здание торгового центра, спустился на цокольный этаж, где располагается павильон по ремонту электроники. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, сломал дверь и проник во внутрь», — уточнили в ГУ МВД.

Собрав телефоны, планшеты и фотоаппараты, злоумышленник скрылся. Имущество он спрятал у своего приятеля, планировав впоследствии продать гаджеты.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под стражей.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули потерпевшему.