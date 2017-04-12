В колонию Мариинска пытались перебросить 22 сотовых телефона

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Сотрудники ГУФСИН предотвратили попытку переброса сразу двадцати двух сотовых телефонов на территорию Мариинской исправительной колонии №1.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления службы исполнения наказаний.
«Крупную партию средств связи не удалось забросить в колонию предприимчивому гражданину благодаря грамотным действиям сотрудников оперативного отдела ИК-1», — отмечают в ведомстве.
Правонарушителя с подготовленными для переброса шестью свёртками мобильников, запрещённых в местах лишения свободы, задержали на прилегающей к колонии территории.
По факту нарушения составлены административные материалы по статье «передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».
«Документы будут направлены мировому судье для дальнейшего решения, нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей», — добавили в ГУФСИН.
Сотрудники ГУФСИН предотвратили попытку переброса сразу двадцати двух сотовых телефонов на территорию Мариинской исправительной колонии №1.