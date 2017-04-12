Газеты и интернет
Радио
11°C, ясно
Войти на сайт

В колонию Мариинска пытались перебросить 22 сотовых телефона

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © 42.fsin.su

Сотрудники ГУФСИН предотвратили попытку переброса сразу двадцати двух сотовых телефонов на территорию Мариинской исправительной колонии №1.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления службы исполнения наказаний.

«Крупную партию средств связи не удалось забросить в колонию предприимчивому гражданину благодаря грамотным действиям сотрудников оперативного отдела ИК-1», — отмечают в ведомстве.

Правонарушителя с подготовленными для переброса шестью свёртками мобильников, запрещённых в местах лишения свободы, задержали на прилегающей к колонии территории.

По факту нарушения составлены административные материалы по статье «передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

«Документы будут направлены мировому судье для дальнейшего решения, нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей», — добавили в ГУФСИН.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/89171.html

http://www.42.fsin.su/territory/Kemerovo/FOTO/2017/4/%D0%B8%D0%BA-1%20%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5/l2------.jpg

Сотрудники ГУФСИН предотвратили попытку переброса сразу двадцати двух сотовых телефонов на территорию Мариинской исправительной колонии №1.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке снесут аварийные долгострои

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасского замначальника колонии обвиняют в получении взятки

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровский ТРК оцепили из-за подозрительного предмета

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

В День Космонавтики в маршрутках Кемерова раздавали космическую еду

VSЁ42
VSЁ42

В Междуреченске появился собственный Ждун

VSЁ42
VSЁ42

«Забывчивый» кузбассовец с битой ограбил женщину

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить