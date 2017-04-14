Лже-прокурор получил срок за обман бизнесменов из пяти регионов РФ

В Тамбовской области вынесен приговор мошеннику, который представлялся предпринимателям сотрудником прокуратуры и просил перечислить деньги. Несколько таких звонков было и в Кузбассе.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, с мая 2015 по январь 2016 года 30-летний житель города Уварово Тамбовской области находил в интернете сведения о сотрудниках прокуратуры, звонил бизнесменам, представлялся им прокурором и говорил, что в отношении них проводится проверка. В связи с этим человеку необходимо подъехать в прокуратуру, а по дороге заехать в магазин и купить дорогие спиртные напитки для членов комиссии из Москвы.

«По дороге человеку звонили ещё раз и говорили, что необходимость в алкоголе отпала, лучше перечислить деньги на телефоны членов комиссии. Затем мошенник переводил деньги с телефонного счёта и обналичивал их», — сказали в ведомстве.

Таким образом были обмануты 14 человек из Кемеровской, Тамбовской, Воронежской и Ульяновской областей, Чеченской республики. Девять из них перечислили 424 тысячи рублей, еще пятеро поняли, что их обманывают, и обратились в настоящую прокуратуру.

Оказалось, что в мае 2015 года два жителя Кузбасса перевели 20 и 65 тысяч рублей, один отказался перечислить 33 тысячи рублей. Прокурор области направил материалы по данным фактам в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела. Впоследствии выяснилось, что звонили из Тамбовской области, где и было расследовано и рассмотрено уголовное дело.

В феврале 2017 года Котовский городской суд Тамбовской области вынес приговор и признал мужчину виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Суд приговорил мошенника к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал с него в пользу потерпевших 359 тысяч рублей.

«Напоминаем, что все мероприятия органы прокуратуры осуществляют на бесплатной основе. Требования о перечислении каких-либо денежных средств или материальных ценностей в доход органов прокуратуры или ее работников являются незаконными», — подчеркнули в ведомстве.

При поступлении подобного рода звонков правоохранители рекомендуют незамедлительно обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции.

При этом всегда можно лично убедиться в достоверности поступившего к вам звонка из любой прокуратуры, перезвонив на номера служебных телефонов, указанных на официальном сайте прокуратуры области в разделе «Структура».