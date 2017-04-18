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Бойцы Росгвардии задержали кемеровчанина, напавшего на девушку в лифте

Опубликовано , 80 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © bk55.ru

Ранее судимый 26-летний житель Кемерова снова попал в поле зрения правоохранителей: он проследовал за незнакомой девушкой в подъезд, напал на неё в лифте и отобрал наличные и телефон.

Сигнал о помощи поступил экипажу Росгвардии Кемеровского филиала вневедомственной охраны.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ведомства, на адрес незамедлительно прибыла группа задержания Росгвардии.

Стражи порядка увидели, как из подъезда выбежал молодой человек и попытался скрыться. Вслед за ним вышла девушка, которая звала на помощь. В ходе преследования бойцы задержали беглеца.

Оказалось, что 29-летняя кемеровчанка приехала к подруге в гости. Вместе с ней в подъезд зашёл незнакомый молодой человек.

Оказавшись вдвоём в лифте, неизвестный ударил девушку кулаком.

«Обыскав жертву, злоумышленник забрал из её кармана 1,8 тыс. рублей, после чего отправился к выходу. Вернуться он решил, когда услышал звонок потерпевшей в полицию. Отобрав у девушки мобильное устройство, молодой человек попытался скрыться», — рассказали в Росгвардии.

Задержанным оказался ранее судимый местный житель. Подозреваемого в грабеже доставили в отдел полиции.

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Ранее судимый 26-летний житель Кемерова снова попал в поле зрения правоохранителей: он проследовал за незнакомой девушкой в подъезд, напал на неё в лифте и отобрал наличные и телефон.

 

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