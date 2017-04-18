Подросток на «копейке» устроил опасные гонки по встречной в Кемерове

Инспекторы кемеровской ГИБДД задержали 17-летнего водителя, который на ВАЗовской «копейке» двигался по встречной полосе и вилял из стороны в сторону.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл на днях на проспекте Кузнецком.

Инспекторы ДПС при патрулировании обратили внимание на неадекватного водителя, решили проверить его и выдвинулись вслед за ним. Однако, водитель раритетного автомобиля вовсе не собирался останавливаться.

Свернув с Кузнецкого на улицу Коммунистическую, он неоднократно игнорировал требования инспекторов об остановке и пытался оторваться от патрульного автомобиля.

«Свернув в частный сектор, водитель нисколько не снижал скорости, создавая тем самым опасные ситуации на дороге. На улице Рудничной водитель оказался в тупике. Он тут же покинул автомобиль и попытался скрыться от инспекторов бегством. Однако, далеко водителю убежать не удалось, и он был задержан», — рассказали в Госавтоинспекции.

Водителем оказался 17-летний юноша, воспитанник одного из детских домов. Документов на автомобиль и водительских прав у него не было.

«Кроме того, у инспекторов имелись основания полагать, что данный водитель находится в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения несовершеннолетний отказался», — отметили в ведомстве.

По словам лихача, «копейку» он приобрел за весьма символическую цену – 4 тысячи рублей. Как только машину отремонтировали, он отправился в вояж по городским улицам.

После составления административных материалов за езду без водительского удостоверения и отказ от прохождения медосвидетельствования юного водителя передали воспитателям детского дома, а «копейку» отправили на спецстоянку.

«Данное происшествие не останется без внимания членов комиссии по делам несовершеннолетних, которыми и будет принято решение о наказании несовершеннолетнего нарушителя Правил дорожного движения», — добавили в ГИБДД.