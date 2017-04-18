Анжеро-Судженцы лишились денег, оставив в кошельках листки с пин-кодами

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Полицейские задержали карманника-рецидивиста, который смог обналичить чужие банковские карты благодаря запискам с пин-кодами, хранившимися вместе с ними в кошельках.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, накануне в дежурную часть отдела МВД по Анжеро-Судженску обратилась местная жительница, у которой на автовокзале похитили из сумки кошелёк с банковскими картами. Впоследствии с них сняли 43 тысячи рублей.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый наркозависимый безработный 49-летний местный житель.
«В поисках денег злоумышленник пришёл в здание автовокзала. Делая вид, что планирует приобрести билет, он встал в очередь за одной из посетительниц, которая перед этим проверяла содержимое своего кошелька. Выбрав удобный момент, злоумышленник похитил имущество женщины и скрылся», — рассказали в ведомстве.
Обнаружив в кошельке не только банковские карты, но и листок с паролями, карманник воспользовался ими, обналичил и потратил все деньги, имевшиеся на счетах потерпевшей.
Кроме того, полицейские установили причастность задержанного ещё к одному аналогичному преступлению. У пациентки городской поликлиники он похитил кошелёк, в котором кроме нескольких сотен рублей лежали банковская карта и листок с пин-кодом от неё. Сума причинённого ущерба составила около 7 тысяч рублей.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», санкции которой максимально предусматривают до пяти лет лишения свободы.
«Кузбасские полицейские напоминают: во избежание доступа злоумышленников к вашим счетам, записи с пин-кодами следует выучить наизусть либо держать отдельно от платежных средств», — подчеркнули в ГУ МВД.
Полицейские задержали карманника-рецидивиста, который смог обналичить чужие банковские карты благодаря запискам с пин-кодами, хранившимися вместе с ними в кошельках.