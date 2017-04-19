Жителей Кузбасса предупредили о сильном ветре, грозах и осадках

Сегодня днём в отдельных районах области ожидается гроза, осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен град, сила ветра местами при порывах может достигать 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха днём составит плюс 11-16, в отдельных районах 6-11 выше нуля, по югу местами до +20°С. Сохранится переменная облачность, в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза, возможен град, сообщают в Кемеровском гидрометцентре.

Накануне метеопрогноз на территории области оправдался, максимальная сила ветра, 26 м/с, была зафиксирована ночью в Тисульском районе.

Из-за ухудшения погоды водителей призывают быть более внимательными и осторожными.

«Выбирайте скоростной режим движения и дистанцию до впереди идущих транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий. При проезде участков дорог и улиц, покрытых водой, снижайте скорость, помните о том, что при движении по скоплению воды на высокой скорости высока вероятность потери сцепления колес с покрытием проезжей части», — отмечают в ГИБДД.

Пешеходам также стоит быть более осторожными на дороге: переходить дорогу только по переходам, предварительно убедившись, что водители не только заметили вас, но и имеют возможность остановиться. «При движении в тёмное время суток и в условиях ухудшения видимости используйте световозвращающие элементы на верхней одежде», — рекомендуют в Госавтоинспекции.

Тёплая погода и осадки могут спровоцировать подъём уровней воды в реках области, предупреждает ГУ МЧС.

«Кузбассовцам, проживающим вблизи береговой линии, рекомендуется заранее переместить ценные вещи в безопасное место, освободить подвалы от имущества и продовольствия; предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место», — напомнили в ведомстве.

Особое внимание спасатели просят уделить детям — оградить их от прогулок и игр вблизи водоёмов, не оставлять их без присмотра.

«При усилении ветра и грозе, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», — добавили в МЧС.

Собственникам частных домовладений и садово-дачных участков надо обратить особое внимание на надёжность крепления тепличных и других съёмных конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.

О происшествиях или чрезвычайных ситуациях надо сообщать по телефону «101».