Спасатели помогли кемеровчанке попасть в закрытую малышом квартиру

В Кемерове полуторагодовалый ребёнок закрылся в квартире изнутри, пока мама вышла выбросить мусор.

Кемеровские спасатели открыли дверь квартиры, в которой ребенок остался один, сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

«Инцидент произошёл вчера, 18 апреля, в Заводском районе. Молодая мама решила выйти на улицу и выбросить мусор, не закрывая дверь на ключ. Малыш подбежал к двери и закрыл её изнутри на щеколду», — рассказали в службе спасения.

Взволнованная кемеровчанка попросила соседей вызвать спасателей.

Специалисты МБУ «Кемеровская служба спасения» при помощи слесарного инструмента открыли задвижку.

Увидев спасателей, ребёнок так обрадовался, что сразу перестал плакать.

Медицинская помощь молодой маме и малышу не понадобилась, отметили в ведомстве.