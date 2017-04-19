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Обворовавший трёх гражданских жён кемеровчанин получил два года колонии

Опубликовано , 165 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © interfax.ru

Кемеровский суд вынесен приговор 21-летнему жителю Ижморского, который обворовал каждую из трёх гражданских жён прежде, чем уйти к другой.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, осенью прошлого года в полицию обратилась за помощью 20-летняя местная жительница. Горожанка сообщила, что бывший сожитель похитил у неё мобильный телефон и ноутбук общей стоимостью около 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого за кражи подозреваемого. Полицейские выяснили, что жертвами рецидивиста стали ещё как минимум две кемеровчанки.

Злоумышленник некоторое время сожительствовал с каждой из них, а перед тем, как уйти к другой женщине, обворовывал предыдущую.

«Из жилища второй своей гражданской супруги вор забрал всю бытовую технику, у третьей – телевизор и стиральную машину. Похищенное имущество он сдавал в ломбарды, а деньги тратил на подарки для новых женщин», — рассказали в ГУ МВД.

Общая сумма причинённого ущерба составила около 50 тысяч рублей. Задержанный стал фигурантом многоэпизодного уголовного дела.

Суд, изучив собранные материалы, признал подсудимого виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет возместить потерпевшим причинённый материальный ущерб.

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Кемеровский суд вынесен приговор 21-летнему жителю Ижморского, который обворовал каждую из трёх гражданских жён прежде, чем уйти к другой.

 

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