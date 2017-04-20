Транспортные полицейские вернули iPhone рассеянному «человеку мира»

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции вернули утраченный мобильный телефон 53-летнему деятелю культуры, который прилетел накануне в Кемерово.

Доехав на такси до гостиницы, мужчина обнаружил пропажу iPhone 6s. Потерпевший был уверен, что телефон похитил один из таксистов, услугами которого он отказался воспользоваться.

Он вновь приехал в аэропорт и обратился в линейное отделение полиции с заявлением.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД, потерпевший оказался весьма интересным собеседником.

«Он рассказал, что давно уже считает себя «человеком мира», знает несколько иностранных языков, работает переводчиком, пишет статьи, сценарии и очень много путешествует по всему свету. В его телефоне как раз находилась турецкая SIM-карта, номер которой он не помнил, поэтому сделать звонок на аппарат не представлялось возможным», — рассказали в ведомстве.

Оперативники разыскали обоих водителей такси, которые фигурировали в истории с пропавшим телефоном: первого, от услуг которого пассажир отказался из-за высокой платы, и второго, которой доставил его в гостиницу. Однако оба таксиста оказались непричастны к пропаже.

Сотрудники следственно-оперативной группы, несмотря на скепсис потерпевшего, решили осмотреть его гостиничный номер.

Сыщикам удалось раскрыть «преступление» буквально с порога: войдя в номер, они увидели гаджет, который лежал на холодильнике.

«Путешественник с удивлением обнаружил, что это не телевизионный пульт, как он предположил ранее, а его собственный девайс. Он горячо поблагодарил транспортных полицейских за помощь и сделал официальную запись в книге отзывов», — добавили в транспортной полиции.