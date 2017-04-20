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Таксист из Новокузнецка получил 12 лет «строгача» за торговлю наркотиками

Опубликовано , 42 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © sq.com.ua

Новокузнецкий суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя, работавшего водителем такси и торговавшего героином.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, о его причастности к торговле наркотиками сотрудники уголовного розыска новокузнецкой полиции узнали в августе прошлого года.

Драгдилера задержали с поличным, когда он пытался продать очередному клиенту 50 граммов героина за 50 тысяч рублей.

«Из этой партии можно было изготовить более 500 разовых доз наркотика», — отметили в ведомстве.

Задержанным оказался житель города, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за хранение наркотиков в крупном размере. На этот раз речь шла о статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

«От дачи показаний фигурант отказался, со следствием не сотрудничал. После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд», — добавили в главке полиции.

Суд признал таксиста виновным в торговле наркотиками и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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http://www.sq.com.ua/img/news/2016/march/14/taxi.jpg

Новокузнецкий суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя, работавшего водителем такси и торговавшего героином.

 

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