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Суд наказал кемеровчанина, срубившего в городском парке пятиметровую ель

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © in-rating.ru

Мировой судья вынес обвинительный приговор мужчине, который срубил в парке ель, которую высадили к Году экологии и планировали украшать на Новый год.

За преступление ему предстоит отбыть наказание в виде обязательных работ и возместить причинённый ущерб.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 40-летний мужчина поздно вечером 1 февраля пришёл в парк, расположенный в посёлке Ягуновском Заводского района, срубил ель и унес её домой.

По словам обвиняемого, дерево ему понадобилось для того, чтобы кормить коз, которых он разводит. Сначала он вместе с женой срезал ветви с другого дерева, а потом решил срубить пятиметровую ёлку.

«Ель купили и посадили в парке представители территориального управления жилых районов Ягуновский в октябре 2016 года в преддверии Года экологии, чтобы в дальнейшем украшать к Новому году живое дерево. На следующий день сотрудники администрации обнаружили пропажу и обратились в полицию», — пояснили в прокуратуре.

Виновника установили по следам волочения и осыпавшихся иголок.

В итоге судья признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Кроме того, суд взыскал с него 32 тысячи рублей в пользу потерпевшего.

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Мировой судья вынес обвинительный приговор мужчине, который срубил в парке ель, которую высадили к Году экологии и планировали украшать на Новый год.

 

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