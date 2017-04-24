Глава «КузбассСтройНедра» заплатит более 4 млн скрытых налогов и 300 тыс. штрафа

Руководитель коммерческой организации признан виновным в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Как сообщает областное следственное управление СК РФ, 35-летнему учредителю и руководителю ООО «КузбассСтройНедра» вынесен приговор по статье «сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».

«Руководитель организации, занимающейся разработкой полезных ископаемых, накопил задолженность по налогам и сборам в сумме более 4 миллионов рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направил в адрес организаций-партнёров письма-распоряжения о перечислении денежных средств на счета кредиторов», — сообщили в ведомстве.

Нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и оперативники управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУМВД по Кузбассу.

В рамках расследования в организации изъяли финансовую документацию, провели экономическую экспертизу, по результатам которой установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей, а также он должен возместить причинённый материальный вред в пользу государства в сумме более 4 миллионов рублей», — отметили в СУСК.