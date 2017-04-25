Ночью в Кемерове горел частный склад на площади 700 «квадратов»

Около 40 сотрудников МЧС сегодня ночью ликвидировали пожар в частном складском помещении в Кировском районе Кемерова, площадь которого составила 700 кв. метров.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По данным ведомства, сигнал о возгорании на улице Назарова поступил в 00:01. Пожар локализован в 00:26, ещё через 20 минут — ликвидирован.

«Людей на момент возгорания в помещении не было. На месте работали семь отделений пожарной охраны, в готовности находились дополнительные силы. Всего к тушению от МЧС привлекались 37 человек и девять единиц техники. Площадь пожара составила 700 „квадратов“. В результате обгорела деревянная обрешётка крыши», — сказали в пресс-службе.

Предварительной причиной возгорания специалисты МЧС назвали нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Более точно это установят эксперты испытательной пожарной лаборатории.

По данным СМИ, склад принадлежит пивному заводу. Также есть информация, что владельцы сдают помещения в аренду.