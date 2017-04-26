Новокузнецкий подросток камнем разбил окно движущейся электрички

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД выявили 13-летнего подростка, который обкидал камнями проходящий мимо станции электропоезд и разбил одно из окон.

Как сообщает пресс-служба Сибирского управления МВД на транспорте, инцидент произошёл в Прокопьевском районе.

«В результате шалости камнем было разбито окно в одном из вагонов. В ходе проведённых мероприятий транспортные полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 13-летний житель Новокузнецка», — уточнили в ведомстве.

Оказалось, что мальчик вместе с родителями приехал в посёлок Калачаево Прокопьевского района в гости к родственникам. Подросток решил прогуляться и оказался на остановочной платформе. Увидев приближающийся электропоезд, юноша начал кидать в него камнями. В результате чего разбил одно из окон проходящего состава.

Инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции провели с юным правонарушителем профилактическую работу.

«Родители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына», — добавили в УТ МВД.