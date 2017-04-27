В кемеровском ТЦ изъяли партию «липовых» дорогих наушников «от Dr. Dre»

Таможенники изъяли в одном из торговых центров города партию поддельных наушников торговой марки «Веатs», которые в розницу стоят от 80 до 400 евро.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщила главный государственный инспектор Кемеровской таможни Ольга Сорокина.

Поддельные наушники популярной и дорогостоящей марки обнаружили в ходе проверок, которые таможенники проводили совместно с полицией в апреле на внутреннем рынке города.

В одном из ТЦ проверяющие нашли и изъяли 97 наушников торговой марки «Веатs» с признаками подделки.

«У продавцов отсутствовали договоры на использование товарных знаков, разрешения на введение в гражданский оборот продукции с согласия правообладателя. Причиненный правообладателям ущерб пока не посчитан, но одни такие оригинальные наушники стоят от 80 до 400 евро», — сказала собеседница издания.

«Beats Electronics» — известный американский производитель наушников и динамиков. Компания основана рэпером и хип-хоп продюсером Dr. Dre и Джимми Айовином. С 2014 года является подразделением корпорации «Apple».

«Beats by Dr. Dre» — название бренда компании, под которым она выпускает наушники и динамики, делая ставку на качество звука. Продукция этой марки нередко появляется в музыкальных клипах хип-хоп и поп-исполнителей.

Представитель таможни пояснила, что их ведомство вместе с полицейскими проводит мероприятия по соблюдению законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Всего с начала года в Кузбассе изъяли около 4 тысяч единиц контрафактной продукции.

Кемеровская таможня напоминает, что распоряжаться товарами, маркированными товарными знаками, зарегистрированными в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, можно только с согласия правообладателя.