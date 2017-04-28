Пассажирский автобус сгорел на автозаправке в Новокузнецке

Спасатели МЧС ликвидировали возгорание автобуса МАЗ на заправке в Куйбышевском районе Новокузнецка, происшествие обошлось без пострадавших.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, инцидент произошёл вчера вечером на АЗС по улице Кондомское шоссе. На тушение выезжали 19 человек и пять единиц техники.

«На момент прибытия первого подразделения автобус МАЗ 2013 года выпуска горел открытым пламенем. В результате у него обгорели моторный отсек и салон. Также от огня пострадали топливные колонки на АЗС», — сказала собеседница агентства.

Пожарные прибыли быстро, предотвратили распространение огня и не допустили взрыва и более серьёзных последствий.

Начальник управления по транспорту и связи города Александр Адамовский рассказал местным журналистам, что водитель автобуса заехал после смены на заправку и пока оформлял документы у оператора АЗС, автобус загорелся. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но у него это не получилось.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Более точно её установят эксперты.

Также предстоит оценить причинённый огнём ущерб.