Сеть универсамов заподозрили в уклонении от уплаты 23,7 млн налогов и сборов

Областные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» в отношении сети универсамов.

По версии следствия, с февраля 2013-го по декабрь 2015 года руководство сети крупных универсамов уклонилось от уплаты налогов на сумму более 23,7 млн рублей.

«Руководство включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость», — отмечает ведомство.

Компания создавала фиктивный документооборот с организациями, которые якобы поставляли им товары.

«Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области», — уточнили в следственном управлении.

Следователям и специалистам предстоит изучить изъятую финансовую документацию предприятия, а также провести экономическую экспертизу, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету», — подчеркнули в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.