В кемеровском магазине пряжи продавали «палёную» водку и коньяк

Транспортная полиция возбудила уголовное дело за использование поддельных акцизных марок для маркировки алкоголя, который нелегально продавали в магазине товаров для рукоделия.

Об итогах проверки «МедиаКузбассу» сообщила представитель Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ЛУ МВД нанесли визит в один из кемеровских магазинов, торгующих товарами для рукоделия. Сыщиков интересовали отнюдь не цветные нитки, крючки и спицы. В ходе проведения проверочной закупки у продавца была приобретена бутылка кизлярского коньяка за 250 рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники провели осмотр помещения магазина и обнаружили прямо под прилавком три ящика с алкоголем: 52 бутылки коньяка и шесть бутылок водки «Парламент».

Вся алкогольная продукция была изъята и отправлена на экспертизу. По словам следователя Кузбасского ЛУ МВД Людмилы Горюновой, исследование показало, что специальные марки на изъятых бутылках изготовлены не по технологии «Госзнака», следовательно, являются поддельными.

По данному факту возбуждено уголовное дело за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.

Кроме того, в отношении продавца составлен административный протокол за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ей грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Всего в рамках первого этапа операций «Алкоголь» и «Торговля» сотрудники Кузбасского ЛУ МВД изъяли из незаконного оборота более 12 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, возбудили 13 дел об административных правонарушениях.