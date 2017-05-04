Более трезвого из двух пьяных друзей-водителей судят в Междуреченске

Жителя Междуреченска будут судить за вождение автомобиля в состоянии опьянения, когда он подвозил своего еще более нетрезвого друга.

Как сообщает областное ГУ МВД, водителя автомобиля Toyota Carina остановили на улице Вокзальной. Результаты освидетельствования подтвердили, что он пьян. Полицейские отстранили мужчину от вождения.

Сотрудники полиции выяснили, что автомобиль принадлежит знакомому подозреваемого, который возвращался с ним домой в качестве пассажира.

Владелец машины пояснил, что они с другом находились в гостях, где распивали спиртное, и когда ночью собрались ехать домой, за руль сел тот, кто был более трезвым.

При проверке данных водителя оказалось, что в мае 2015 года он уже привлекался к ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в Новороссийске. Тогда мировой судья оштрафовал жителя Кузбасса на 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишил прав управлять транспортными средствами.

В итоге 25-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Материалы направлены на рассмотрение в суд.