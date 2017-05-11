В киселёвском ресторане задержали молодого человека с пистолетом

Вечером экипаж Росгвардии Киселёвского филиала вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из местного ресторана.

Прибывшие на адрес стражи порядка задержали подвыпившего молодого человека, который пытался пронести в заведение переделанный стартовый пистолет.

Им оказался 20-летний ранее не судимый местный житель, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе областного управления Росгвардии.

«Бойцы установили, что охрана ресторана при досмотре посетителя с использованием металлоискателя обнаружила предмет, похожий на пистолет. После этого работники заведения нажали на кнопку тревожной сигнализации», — сказали в ведомстве.

По словам задержанного, в ресторан он пришёл, чтобы отдохнуть, а оружие всегда находилось при нём в целях самообороны.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии доставили молодого человека в отдел полиции. Оружие направлено на экспертизу.