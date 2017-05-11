Газеты и интернет
Радио
14°C, облачно
Войти на сайт

В Тайге поймали девятилетних детей, обкидывавших камнями поезда

Опубликовано , 115 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © inftaiga.ru

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали двоих третьеклассников, устроивших опасные игры на железной дороге.

Девятилетние дети накладывали на рельсы камни и обкидывали камнями грузовые поезда, сообщила «МедиаКузбассу» представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина.

О двух малышах, играющих камнями на рельсах железной дороги в черте города Тайги, сообщил машинист пассажирского поезда «Москва-Владивосток».

Сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Тайга задержали хулиганов и доставили в отдел.

«Мальчишки ничуть не страшась создавшейся ситуации, рассказали, что после окончания уроков в школе решили поиграть в «войнушку» на железной дороге. Они разложили на рельсах одни камни, а другими сбивали их, имитируя атаки бомбардировщиков. Затем обкидывали камнями грузовые поезда», — рассказали в транспортной полиции.

По словам инспектора ПДН ЛОП на станции Тайга Ольги Атрошенко, школьники не отличаются прилежанием и хорошим поведением. Одного из них инспекторы неоднократно задерживали за различные шалости, семья нарушителя состоит на учёте специальной комиссии.

В отношении родителей третьеклассников составили протоколы об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы по данному происшествию будут отправлены на комиссию по делам несовершеннолетних.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/89800.html

http://inftaiga.ru/inf-resource/uploads/2016/09/Na-zh.d.-vokzale-Tajga-zaderzhali-opasnyh-prestupnikov.jpg

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали двоих третьеклассников, устроивших опасные игры на железной дороге.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе водитель ВАЗа сбил подростка и уехал с места ДТП

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Сотрудники ГИБДД проверят, как кемеровские водители перевозят детей

runews24.ru
runews24.ru

В Кузбассе мать оставила новорожденного сына в пакете возле гаражей

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове Миша Алоян встретится с боксером из Никарагуа

Российская газета
Российская газета

В Кузбассе ребенок выжил после падения с пятого этажа

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Новокузнечанам предлагают решить судьбу Сада Алюминщиков

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить