В Тайге поймали девятилетних детей, обкидывавших камнями поезда

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали двоих третьеклассников, устроивших опасные игры на железной дороге.

Девятилетние дети накладывали на рельсы камни и обкидывали камнями грузовые поезда, сообщила «МедиаКузбассу» представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина.

О двух малышах, играющих камнями на рельсах железной дороги в черте города Тайги, сообщил машинист пассажирского поезда «Москва-Владивосток».

Сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Тайга задержали хулиганов и доставили в отдел.

«Мальчишки ничуть не страшась создавшейся ситуации, рассказали, что после окончания уроков в школе решили поиграть в «войнушку» на железной дороге. Они разложили на рельсах одни камни, а другими сбивали их, имитируя атаки бомбардировщиков. Затем обкидывали камнями грузовые поезда», — рассказали в транспортной полиции.

По словам инспектора ПДН ЛОП на станции Тайга Ольги Атрошенко, школьники не отличаются прилежанием и хорошим поведением. Одного из них инспекторы неоднократно задерживали за различные шалости, семья нарушителя состоит на учёте специальной комиссии.

В отношении родителей третьеклассников составили протоколы об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы по данному происшествию будут отправлены на комиссию по делам несовершеннолетних.