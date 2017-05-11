В Тайге поймали девятилетних детей, обкидывавших камнями поезда

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В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали двоих третьеклассников, устроивших опасные игры на железной дороге.
Девятилетние дети накладывали на рельсы камни и обкидывали камнями грузовые поезда, сообщила «МедиаКузбассу» представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина.
О двух малышах, играющих камнями на рельсах железной дороги в черте города Тайги, сообщил машинист пассажирского поезда «Москва-Владивосток».
Сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Тайга задержали хулиганов и доставили в отдел.
«Мальчишки ничуть не страшась создавшейся ситуации, рассказали, что после окончания уроков в школе решили поиграть в «войнушку» на железной дороге. Они разложили на рельсах одни камни, а другими сбивали их, имитируя атаки бомбардировщиков. Затем обкидывали камнями грузовые поезда», — рассказали в транспортной полиции.
По словам инспектора ПДН ЛОП на станции Тайга Ольги Атрошенко, школьники не отличаются прилежанием и хорошим поведением. Одного из них инспекторы неоднократно задерживали за различные шалости, семья нарушителя состоит на учёте специальной комиссии.
В отношении родителей третьеклассников составили протоколы об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы по данному происшествию будут отправлены на комиссию по делам несовершеннолетних.
В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали двоих третьеклассников, устроивших опасные игры на железной дороге.