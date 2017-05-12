Пьяный кузбассовец угнал у отца КамАЗ, чтобы посмотреть Мыски

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В Междуреченске нетрезвый мужчина угнал у отца КамАЗа, чтобы показать другу соседний город. Полицейские остановили грузовик по дороге в Мыски.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию обратился 52-летний житель Междуреченска. Мужчина рассказал, что ночью кто-то угнал его КамАЗ, который стоял на территории гаражного массива.
Инспекторы ГИБДД нашли грузовик на обочине дороги, ведущей в Мыски. Подозреваемым в угоне оказался 27-летний сын потерпевшего. Он в компании знакомого отмечал свой день рождения, когда похвастался, что отец подарил ему КамАЗ.
Мужчина пригласил товарища съездить на экскурсию в соседний город. При этом именинник был пьян и не имел прав.
– По дороге в грузовике закончился бензин, приятели бросили транспортное средство на обочине, а сами на рейсовом автобусе вернулись домой, – рассказали полицейские.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, ему грозит пять лет тюрьмы.
В Междуреченске нетрезвый мужчина угнал у отца КамАЗа, чтобы показать другу соседний город. Полицейские остановили грузовик по дороге в Мыски.