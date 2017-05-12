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Пьяный кузбассовец угнал у отца КамАЗ, чтобы посмотреть Мыски

Опубликовано , 93 просмотра
Автор текста Кирилл Чащин, КП в Кузбассе

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Фото © hsto.org

В Междуреченске нетрезвый мужчина угнал у отца КамАЗа, чтобы показать другу соседний город. Полицейские остановили грузовик по дороге в Мыски.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию обратился 52-летний житель Междуреченска. Мужчина рассказал, что ночью кто-то угнал его КамАЗ, который стоял на территории гаражного массива.

Инспекторы ГИБДД нашли грузовик на обочине дороги, ведущей в Мыски. Подозреваемым в угоне оказался 27-летний сын потерпевшего. Он в компании знакомого отмечал свой день рождения, когда похвастался, что отец подарил ему КамАЗ.

Мужчина пригласил товарища съездить на экскурсию в соседний город. При этом именинник был пьян и не имел прав.

– По дороге в грузовике закончился бензин, приятели бросили транспортное средство на обочине, а сами на рейсовом автобусе вернулись домой, – рассказали полицейские.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, ему грозит пять лет тюрьмы.

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https://hsto.org/getpro/geektimes/post_images/690/ece/c4d/690ecec4dcf1268e76b6baa73907c029.jpg

В Междуреченске нетрезвый мужчина угнал у отца КамАЗа, чтобы показать другу соседний город. Полицейские остановили грузовик по дороге в Мыски.

 

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