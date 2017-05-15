Пара из Яи похитила две тонны деталей с железнодорожных путей

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали жителей посёлка Яя, похитивших две тонны деталей верхнего строения пути.

Молодые люди занимались «собирательством» на главном ходу Транссибирской магистрали.

Как сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД, 25-летнюю девушку и её 22-летнего товарища оперативники линейного пункта полиции на станции Анжерская застали в разгар хищения деталей.

«Жители посёлка Яя выгружали очередную партию рельсов, гаек, железнодорожных подкладок и других составляющих из автомобиля во «временный склад», который устроили в лесополосе недалеко от железной дороги», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось позже, сборщики металла успели похитить более двух тонн новых и использованных деталей, которые были выгружены вдоль рельсов для производства текущего ремонта пути.

Подозреваемые тщательно подготовились к вылазке на железную дорогу. Они заранее пригнали автомобиль и мелкими партиями загружали его багажник. Затем отвозили похищенное в лесополосу.

«Подельники по очереди следили за движением поездов, чтобы не попасть в поле зрения машинистов, которые докладывают обо всех посторонних на участке пути. Однако до конца реализовать преступный замысел жителям Яйского района не удалось: вывезти детали они не успели благодаря оперативной работе транспортных полицейских», — отметили в ведомстве.