Газеты и интернет
Радио
8°C, ясно
Войти на сайт

Пара из Яи похитила две тонны деталей с железнодорожных путей

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © cdn.pixabay.com

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали жителей посёлка Яя, похитивших две тонны деталей верхнего строения пути.

Молодые люди занимались «собирательством» на главном ходу Транссибирской магистрали.

Как сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД, 25-летнюю девушку и её 22-летнего товарища оперативники линейного пункта полиции на станции Анжерская застали в разгар хищения деталей.

«Жители посёлка Яя выгружали очередную партию рельсов, гаек, железнодорожных подкладок и других составляющих из автомобиля во «временный склад», который устроили в лесополосе недалеко от железной дороги», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось позже, сборщики металла успели похитить более двух тонн новых и использованных деталей, которые были выгружены вдоль рельсов для производства текущего ремонта пути.

Подозреваемые тщательно подготовились к вылазке на железную дорогу. Они заранее пригнали автомобиль и мелкими партиями загружали его багажник. Затем отвозили похищенное в лесополосу.

«Подельники по очереди следили за движением поездов, чтобы не попасть в поле зрения машинистов, которые докладывают обо всех посторонних на участке пути. Однако до конца реализовать преступный замысел жителям Яйского района не удалось: вывезти детали они не успели благодаря оперативной работе транспортных полицейских», — отметили в ведомстве.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/89868.html

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/20/16/52/train-tracks-574145_960_720.jpg

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задержали жителей посёлка Яя, похитивших две тонны деталей верхнего строения пути.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Мусульмане Кузбасса обсудили методы борьбы с молодёжным экстремизмом

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове фура «Мария-Ра» сплющила иномарку

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове ночью сгорел частный дом

tv-rb.ru
tv-rb.ru

В Башкортостане ночью 15 мая ожидаются заморозки до -5°С

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Благотворительный волейбольный турнир в Кемерове собрал 100 000 рублей

bashinform.ru
bashinform.ru

В Башкирии долги по зарплате сократились почти на 150 млн рублей

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить