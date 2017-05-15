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Двое кемеровчан хранили краденое имущество в сгоревшем доме

Опубликовано , 103 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © tv2video.ru

В Кемерове полицейские задержали злоумышленников, использовавших сгоревший дом как тайник для краденого имущества.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, накануне в отдел полиции «Кедровка» обратилась 30-летняя жительница частного сектора, дом которой обокрали. Злоумышленники разбили окно в жилище, проникли внутрь и похитили бытовую технику, электроинструменты и два велосипеда. Общая сумма причинённого ущерба составила 70 тыс. рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления местные жители 26 и 28 лет. Задержанные дали признательные показания.

Подозреваемые перенесли имущество в расположенный неподалёку сгоревший дом, где оборудовали тайник, а затем на такси вывезли вещи и сдали в ломбард.

«На вырученные деньги подельники купили две пары кроссовок, остальное потратили на алкоголь», — отметили в ведомстве.

Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела по статье «Кража». Теперь им грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия оба заключены под стражу.

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В Кемерове полицейские задержали злоумышленников, использовавших сгоревший дом как тайник для краденого имущества.

 

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